La conductora de televisión, Gisela Valcárcel se animó a explicar por qué sus brazos no están tonificados. Esto se debe a que se lesionó los tendones lo que le impide ejercitar sus brazos como lo hacía en el pasado.

Así lo señaló la empresaria en un video publicado en su cuenta de Instagram donde mostró que continúa en terapia para su pronta recuperación.

“Estoy a punto de iniciar mi terapia. Si saben (de su lesión), entonces no digan: ‘que aguaditos los brazos de Gisela’. Ya saben que están aguaditos porque se me han roto los tendones. Todo tiene una razón se los he dicho, buen día”, señaló Gisela Valcárcel para su red social.

La conductora de televisión está acostumbrada a ejercitarse, ella siempre sale a caminar y lo publica en sus redes sociales. Esta vez, quiso compartir esta experiencia con sus casi un millón y medio de seguidores en Instagram.

En noviembre del año pasado, Gisela sufrió la lesión de su tendón debido a que se sobre exigió haciendo ejercicios. En ese momento, aseguró que la lesión era muy dolorosa.

“Ahora tengo razones para tener brazos aguaditos porque el tendón está malito. Me duele un montón”, dijo en esa oportunidad.