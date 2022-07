Gisela Valcárcel se pronunció sobre el secuestro de dos periodistas por las rondas campesinas en Cajamarca el último miércoles 6 de julio. La ‘reina de la televisión’ reprochó que pobladores del distrito de Chadín obligaran a los hombres de prensa a disculparse EN VIVO por el reportaje sobre la hermana de la primera dama.

A través de su cuenta de Twitter, la madre de Ethel Pozo se dirigió directamente al presidente de la República, Pedro Castillo, para pedirle que cese el ataque a la prensa peruana por parte de sus más allegados.

“Mes de la patria, mes de todos los peruanos. Me opongo al ataque a la prensa por parte de la más alta autoridad en nuestro país, la mejor defensa no siempre es el ataque, Pedro Castillo . No nos divida más, su misión es unirnos y sacar adelante el Perú”, dijo la conductora de televisión.

Gisela Valcárcel se pronuncia por secuestro de periodistas. Foto: Twitter

AMÉRICA TV Y CANAL N EMITIERON PRONUNCIAMIENTO

América Televisión y Canal N interrumpieron nuevamente su programación el último jueves 7 de julio para emitir un pronunciamiento tras el secuestro del periodista Eduardo Quispe y el camarógrafo de Cuarto Poder en Cajamarca, mientras investigaban a la cuñada del presidente Pedro Castillo.

Fue Federico Salazar el encargado de darle voz al comunicado de ambos medios de comunicación. A su lado estaban periodistas como Verónica Linares, Gunter Rave, Jimmy Chinchay , entre otras figuras periodísticas.

“Anoche a esta misma hora, se le exigió a América Televisión interrumpir su programación para defender la vida de sus periodistas, fuimos extorsionados por un grupo de ronderos, que abusando de su rol, secuestró a un equipo periodístico de Cuarto Poder, y para mantenerlos a salvo nos obligaron a transmitir en vivo la lectura de un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia periodística por corrupción . Este hecho fue un acto de extorsión que no debe repetirse y que no avalaremos permaneciendo en silencio”, dijo el conductor de América Noticias.