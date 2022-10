Gisela Valcárcel sorprendió llamando EN VIVO al programa ‘América Hoy’ para cuestionar las formas en cómo hablan sobre el peso de las concursantes de ‘El Gran Show’ como Giuliana Rengifo. La conductora la defendió y aseguró que su reality no exige perder peso de un día para otro.

“El tema ‘subirse de peso’ debe ser tocado con mucha delicadeza. A los tres los conozco y los respeto, yo en julio estaba subida de peso, nadie puede bajar de peso en 10 días, no debes hacerlo porque la única forma es haciéndote una cirugía o metiéndose pastillas y eso no está bien. Yo estoy bajando de peso porque me estoy cuidando muchísimo, no estoy con niveles de estrés como estoy al principio”, inició diciendo.

La denominada ‘reina de la televisión’ se refirió directamente a la cumbiambera Giuliana, luego que Leysi Suárez dijera que su bailarín tiene que tomar ‘maca’ para que la cargue.

No le exigimos ni a Giuliana ni a nadie bajar de peso de un día a otro. Si estamos subidos de peso también podemos brillar... El peso de cada quien se debe respetar”, dijo.