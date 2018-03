Gisela Valcárcel contenta porque ‘Gisela busca… el amor’ ha llenado un vacío en la televisión [VIDEO]

Gisela Valcárcel dijo que ‘Gisela busca… el amor’ ha llenado un vacío en la televisión y que se siente complacida de haber asumido el reto al presentar este nuevo proyecto cuya última edición la tendrá como protagonista.



“Gracias a Dios, el programa ha llenado un vacío en la TV, a la gente le gusta y se fue enganchando semana a semana. Estoy feliz de haber apostado por el amor en tiempos en los que se dice que está de moda el separarse”, precisó Gisela Valcárcel.



Estuvo emotiva la entrevista a Florcita y Néstor.

La obra de Dios se manifestó en su matrimonio.



¿Este sábado quiénes serán los entrevistados?

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba dicen tantas cosas. Van a encantar, conforman una pareja equilibrada, llena de amor y respeto el uno por el otro. Me encanta saber que un hombre tiene tantas muestras de amor por su mujer. Él, para que ella no extrañe tanto a la bebé, se la lleva cada vez que puede a las grabaciones (de ‘Ojitos hechiceros’) con la quinua que necesita tomar su esposa para seguir dando de lactar.



¿Te van a regalar un ‘gatito’?

Ja, ja, ja, me han recomendado ir a ver si mi ‘gato’ está afuera.

Gisela Valcárcel y Rodrigo González Peluchín

Y Néstor Villanueva te recomendó a los chancayanos...

Creo que me hacen la broma, pues de hecho no se está muy acostumbrado a escuchar que alguien que está solo esté bien.



¿Con ellos cierras la temporada?

El martes grabé el último capítulo, que va desde mi casa (estuvo con su hija Ethel, Michelle Alexander y Rebeca Escribens).



¿Hablarás del amor que viviste con tus esposos?

(Ríe) Hablaré del amor… y sí, todo es posible en este programa.