Gisela Valcárcel revela que habrá segunda temporada de ‘Gisela busca... el amor’ [VIDEO y FOTOS]

Gisela Valcárcel concluyó la temporada de ‘Gisela busca... el amor’ de manera positiva y, aunque ya trabaja en el lanzamiento del nuevo ‘El gran show’, anunció que habrá una segunda parte del programa en el que las parejas revelaron algunos secretos románticos.



Cerraste ‘Gisela busca...’ con un rating positivo, ¿habrá segunda temporada el próximo año?

Si me vieras, acabo de grabar la presentación del nuevo ‘Show’ y pronto lo compartiré en redes. Sí, cerramos esta primera etapa y, si Dios lo permite, habrá segunda temporada, pues está en nuestros planes.



El promedio del rating los favoreció.

Así es, gracias a Dios, nos fue muy bien y lo hemos disfrutado, ahora ya estamos en el ‘Show’.

Gisela Valcárcel y Rodrigo González Peluchín

¿Esta semana lanzan la promoción?

No creo, seguro en algunos días más, al igual que ‘Mi mamá cocina’, ya grabó la promoción y está muuuuuy divertida (salió ayer).



¿Saldrán en simultáneo ambos programas?

No, será en fechas distintas, aún no tenemos exactitud en eso.



Y esta Semana Santa, ¿tomarás un descanso, piensas viajar con la familia o te quedarás en Lima?

Me quedo en Lima.