Gisela Valcácel volvió a encender la polémica este lunes al llamar en vivo a América Hoy para defender a Giuliana Rengifo, quien fue duramente cricada por su sobrepeso. La Señito sacó cara por la cumbiambera y le recomendó al jurado no fijarse tanto en la aperiencia física pues muchas mujeres llegan al éxito sin ser necesariamente delgadas.

Luego de asegurar que quisiera volver a ponerse ‘las plumas’ para bailar ‘Mi cuerpo es una máquina’ en la pista con Julio Zeballos, Edson Dávila le contestó a la rubia y lamentó que no haya hecho caso a sus recomendaciones para no levantar más controversia, como lo viene haciendo con su enfrentamiento con Magaly Medina.

“Señora, de nada le sirvió lo que le aconsejó el sábado, hace esta llamada, sigue con esto, ahora quiere bailar en plumas, ya basta. No es el momento por favor”, dijo el popular Giselo desatando las risas de Gisela Valcárcel.

GISELA QUIERE VOLVER A VESTIRSE DE VEDETTE

Gisela Valcárcel sorprendió a los conductores e invitados de América Hoy este lunes, al enlazarse en vívo vía telefónica para defender a Giuliana Rengifo por las críticas que recibió por estar un poco subida de peso. La Señito sacó cara por la cumbiambera y aseguró que no solo hay que fijarnos en las apariencias.

Julio Zeballos, jurado de El Gran Show, le respondió a la conductora y aseguró que la también cantante debió esmerarse en perder peso cuando supo que iba estar en la pista de baile. “Tiene que darle una performance de primera al público, ella se debe a su público”, acotó.

La rubia no se quedó callada y se mostró de acuerdo con su colega pero dijo que no se debe dejar de lado a nadie por su aspecto, de lo contrario ella no hubiera animado su programa este año porque ganó unos cuántos kilitos.

Julio Zeballos aseguró que Gisela Valcárcel ya tiene un lugar en la televisión que no se lo puede quitar nadie, por lo que puede hacer y mostrarse como quiera. “Yo me quiero volver a poner las plumas y bailar con Julio ‘Mi cuerpo es una máquina’”, contestó la Señito dejando helados a todos e el set.

TE PUEDE INTERESAR

‘El Gran Chongo’: parodia fue un éxito y público pide un Óscar para Lucy Bacigalupo por imitar a Gisela

Gisela Valcárcel dice que bailarines son “adornos” y coreógrafa la cuadra: “No estoy de acuerdo contigo”

Humberto Polar cuenta cómo se le ‘subieron los humos’ a Gisela: “Fue a la universidad, no sé si a dejar un encargo o a estudiar”