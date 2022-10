¡NO SE CANSA! Gisela Valcárcel continúa con los looks y será presentado en la segunda gala de El Gran Show, donde se conocerá a la décima y última participante del concurso de baile. Sin duda, la ‘señito’ volvería a ser tendencia por el curioso peinado que lucirá en la noche.

La conductora de televisión publicó una imagen en su historia de Instagram y enseñaba una bolsa con escritura coreana donde salía una extensión lacia de color rubio y con puntas negras, al igual que un palo con hilos. ¿La ‘señito’ estaría probando algún look de k-pop?

Gisela Valcárcel demostrará su nuevo peinado este sábado.

“¿Cuál será el peinado de hoy?” , escribe en el post. Cabe mencionar que el capítulo de la semanada pasada dejó impactado a los usuarios de Twitter, quienes hicieron memes hacia su peinado con flores. Es probable que hoy se repita lo mismo.

¿Gabriela Herrera sería la última competidora de El Gran Show?

De acuerdo con una historia de Samuel Suárez de Instarándula, un video que colgó Gisela Valcárcel revelaría que Gabriela Herrera sea la última participante, ya que lucían la misma vestimenta en otra imagen.

“Uyyy, no tengo nada contra la niña guapa, pero la verdad esperaba un jale más interesante. Ojalá Melissa no se ponga a llorar de nuevo y a Gisela no se le ocurra la segunda parte de la catarsis para que ahora sí la presenten”, bromeó el instagramer.

TE PUEDE INTERESAR: