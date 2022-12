¡ASU! En una entrevista con Verónica Linares, Gisela Valcárcel fue consultada sobre los rumores que señalan que ella se opuso al ingreso de Tula Rodríguez. La popular ‘señito’ no dudó en gritar por la sorpresa y negar esa versión.

“Hay que romper algunos mitos, por ejemplo, que no querías que Tula Rodríguez trabaje en América TV”, le cuestionó la periodista y a lo que la presentadora gritó: “¡¡¿Qué?!!”.

Además, relató que cuando Tula ingresó al canal a ella intentaron sacarla por la otra puerta para no incomodarla. “Cuando yo pasé de Panamericana a América, un día me dicen ‘vas a salir, por otro lado’. Yo hacía mi programa en un estudio que estaba en un piso de arriba (del canal) y le digo a la persona ‘¿por qué?’ y me dice ‘tú sígueme, sé lo que te digo’. Y salí por una escalera por atrás. Y lo que había pasado es que habían contratado a Tula y querían evitar (un encuentro)”, narró.

¿Gisela se molestó por ingreso de Tula Rodríguez a América?

La directora de GV Producciones reconoció que sí llegó a hablar con Mariana Ramírez del Villar de ProTV y le manifestó lo que pensaba del ingreso de la esposa de Javier Carmona. “Le dije ‘creo que ustedes tienen algo contra mí y pensaste que si traías a Tula, yo me iba a sentir mal, pero nada más equivocado’”, agregó.

Asimismo, reconoció que sí fue complicado para ella que la pareja de su exesposo este trabajando en el mismo canal que ella.

“Sin duda, yo no he dicho lo que tú me preguntaste. Nunca lo dije. Que no me gustó, bueno, no sé a cuántas personas les gustaría que, poco tiempo despues, mirar a quien está con tu esposo. Eso me pasó a mí como a cualquiera, pero yo no tengo ni medio rencor ni nunca dije que no entre. Eso ya pasó y es historia antigua. Hasta ahora no me la he encotnrado”, sentenció.

