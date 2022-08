Gisela Valcárcel se sinceró con sus seguidores en una reciente transmisión en vivo y confesó que sigue soltera porque se ha vuelto muy exigente. La Señito contó cuales son ahora las condiciones que debe cumplir el galán que conquiste su corazón.

“No, no tengo amor, pero no es que esté negada al amor. Estaré encantada de enamorarme pero me he vuelto bastante exigente”, comentó inicialmente a través de Instagram.

TROME - Gisela Valcárcel en transmisión en vivo en Instagram

En otro momento, la rubia precisó que no quiere ‘boberías’ en su vida, dando a entender que busca una persona madura y que haya podido vivir las mismas experiencias que ella a estas alturas de su vida.

“Hoy por hoy, creo que muchas como yo, han ido aumentado sus exigencias, no quiero payasitos, boberias. Quiero realmente un hombre en mi vida que pueda alegrarse conmigo, vivir a mi lado sin necesitar de mi, alguien que haya pasado por vivir solo y que sepa que solo no se muere. Uno disfruta solo muchísimo”, añadió.

Gisela explicó porque decidió darle la oportunidad a personas que no son conocidas. (GV Producciones)

BUSCA UNA PERSONA CON SOLIDEZ

Finalmente, Gisela Valcárcel señaló que busca a una persona que ‘tenga solidez en varios aspectos de su vida’, pues no le gustaría ‘cargarse a nadie encima’.

“ Alguien que, por supuesto, que tenga solidez en varios aspectos de su vida. No estoy para cargarme a nadie encima , no me gustaría tener alguien de pareja a quien yo tenga que ayudar. Nos ayudamos ambos, pero tampoco mucho (...) no quiero que nadie me necesite”, puntualizó.

