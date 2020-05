"Mi #tbt es con mi hermosa (por dentro y por fuera) hermana Martha 😘, quien hace dos semanas, agarrada de mi mano, fue llevada por Jesús a un sueño profundo. Ella me dijo 3 días antes de su partida: “EL VERDADERO AMOR NUNCA MUERE”, y es cierto. Hoy la tengo tan dentro de mi, quizá solo pueden entender esto quienes ya no ven a un ser querido, no la veo, pero está conmigo y así será por siempre. Este tiempo nos ha llevado a repensar y replantearnos como humanos. Todos los días alguien parte a la eternidad y podemos estar muy asustados con esta pandemia mundial, pero al mismo tiempo podemos elegir cuidarnos física y mentalmente, tomar pensamientos buenos y agarrarnos de LA VERDAD ❤️durante estos días he recibido tanto de nuestro Señor, ya que sin Él se que estaría muy mal y sumergida en un hueco negro, sin salida.

Gisela Valcárcel