A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo reveló que su tía Martha Valcárcel, hermana de Gisela Valcárcel, falleció en plena cuarentena. La conductora de ‘América Hoy’ tuvo que deciarle unas palabras vía redes sociales pues las medidas restrictivas del Estado para frenar el coronavirus evitan que se puedan reunir en familia.

En el mensaje, Ethel Pozo cuenta que era su tía Mathita quien la cuidaba cuando Gisela Valcárcel tenía que salir a trabajar, motivo por el cual ambas formaron una estrecha relación.

“Siempre fuiste mi tía adorada ❤️ Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida . Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, Amigas 💕. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita”, escribió Ethel Pozo.

La conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ indicó que su tía batalló contra una dura enfermedad a lo largo de los años. Además, contó que, en diciembre pasado, pudieron estar juntas celebrando las fiestas navideñas.

Gisela Valcarcel siempre se refería a su hermana en todas las transmisiones que realizbaa en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, la rubia conductora no se ha pronunciado en redes sociales.

“Siempre estaré agradecida por eso 🙌🏼 y por los años a tu lado, soy muy afortunada de haber podido disfrutarte en esta vida tía ✨.Tú nos escribiste el domingo, con las poquitas fuerzas que te quedaban que “El verdadero amor es para Siempre, nunca muere” y así será siempre nuestro amor por ti.Te amamos tía Martha, no te has ido, ahora nos cuidas y engríes desde el cielo 🙌🏼. Dome, Lua y yo no te olvidaremos jamás 🙏🏼.Hasta siempre”, puntualiza Ethel Pozo.