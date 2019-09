Gisela Valcárcel: "Hicimos un papelón con Michelle Soifer"

Gisela Valcárcel dijo que había hecho un ‘papelón’ al aconsejar a Michelle Soifer que ‘se quede calladita’, por su problema con Kevin Blow, y ella no les hizo caso.

“Ha sido un papelón el que hemos hecho... cuando la semana pasada aquí le dijimos a Michelle Soifer ‘aquí terminó todo, mamita, quédate calladita’ y ella nos dijo ‘sí, mamás’. Y nosotras dijimos ‘está encaminada nuestra niña, lo logramos’... Tremendo papelón que hemos hecho, porque Michelle ha grabado hasta nuestra conversación. ¡Qué miedo...! Yo no vuelvo a hablar del tema. Moraleja: cuando pongo el pecho, que sea por los míos”, dijo la ‘Señito’, quien se refería al audio que lanzó Michelle para demostrar que sufrió maltrato por parte del dominicano.

SE DEFIENDE



“Si me demoré en denunciarlo y hacer público el audio, es porque soy una mujer a la que no le gusta hacer escándalo de su vida privada. Nunca me he pronunciado sobre nadie, pero esta vez sobrepasaron los límites y he tenido que sacar algunas pruebas. Bueno, lo han hecho mis abogados, ellos tienen que defender mi honra”, señaló.

Demuestras ser una mujer fuerte, pero muchos dicen que realmente eres muy sensible...

Es verdad, pero yo he venido acá a trabajar, a demostrar mi arte, no a dar pena ni a contarle a la gente las cosas que me pasan internamente. No he venido a dar lástima o dar explicaciones sino a presentarme, que es para lo que me contratan.

GIUSEPPE



Por otro lado, defendió a su actual ‘saliente’, Giuseppe Benignini de los ataques que ha recibido últimamente.

“Giuseppe es un buen chico y no voy a dejar pasar una oportunidad porque al resto no le gusta. Él es mi amigo, estamos saliendo, conociéndonos. No por los traumas o desgracias que me hayan hecho otros voy a vivir sufriendo”, manifestó.