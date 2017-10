Gisela Valcárcel: Su hija Ethel Pozo se confiesa en Para Ellas [ENTREVISTA]

Heredera no solo de la sonrisa de Gisela Valcárcel, sino también de su elocuencia y abierta disposición a opinar, Ethel Pozo le sigue los pasos a su madre en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y confirma que adora la televisión, pero no quiere cambiar su sencilla forma de ser.

Tres palabras para definir por qué aceptaste ser conductora de televisión...

Adoro la televisión.



‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ es...

Una bendición de Dios.



El mejor regalo que te pueden hacer...

Cualquier cosa que sea para mi cocina.



Tu abuela es...

Mi segunda mamá.



¿Es difícil ser hija de Gisela Valcárcel?

No es nada difícil, solo es una gran responsabilidad.



¿Cómo te ha cambiado la vida salir en pantalla?

No quiero que la televisión me cambie, pero valoro muchísimo el cariño que me da la gente en la calle.



¿Extrañas algo de tu infancia?

No, porque me encanta ser mamá, mis hijas son mi vida y pertenecen a mi vida adulta.



¿Sigues en contacto con tus amigas del colegio?

¡Sí, claro! Todos los días hablamos por WhatsApp.

"Mi mamá cocina mejor que la tuya", un programa que me regala demasiada felicidad 😊 #TodosSomosMMCM #Cocina #Mamá #Kitchen #Cuisine #ComidaPeruana #TV #Perú #DomingoFamiliar #SundayFunday Una publicación compartida de Ethel Pozo (@lapozo) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 4:35 PDT

¿Qué es lo que nunca falta en tu cartera?

Mi kit de primeros auxilios, típico de toda mamá, con curitas, crema para las heridas y jarabe para la fiebre.



Tus hijas se llaman Doménica y Luana, ¿por qué elegiste esos nombres?

Porque me gustaron. Doménica significa ‘hija de Dios’ y Luana, ‘guerrera pacífica’.



¿Cuál es tu bebida preferida?

La limonada.



¿Rezas?

Siempre, a la hora de levantarme y en cada comida del día.



¿Tienes más carteras o zapatos?

Más zapatos.



¿Sueño ligero o pesado?

Ligero desde que nacieron mis hijas. Nunca más dormí profundo por un instinto de protección.



Tu comida favorita es...

¡Uy, tengo tantas! Me encanta comer pastas cremosas y pollo a la brasa con mucho ají.

Panda y Gatito ❤️ #love #playa #mygirls Una publicación compartida de Ethel Pozo (@lapozo) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 5:18 PST

Algo que dicen de ti que no es cierto...

Que los hijos únicos somos engreídos. ¡No lo creo! Somos responsables, semejantes al hijo mayor.



¿Cuál es el lugar más lindo que has conocido?

Vail, un pueblo en Colorado (EE.UU). Es como un cuento de hadas.



El objeto más raro de tu casa es...

Hay muchos de mis hijas, pero no son raros, sino únicos.



¿Practicas algún deporte?

Sí, entreno en el gimnasio.



¿Te gusta maquillarte?

Eso me ha dado la televisión. Antes nunca me maquillaba. Ahora lo tengo que hacer casi todos los días.



Yaco Eskenazi es...

Un compañero perfecto.



¿Cuántos idiomas hablas?

Dos, español e inglés, y quiero aprender ahora francés.



¿Qué es lo que no te gusta de salir en pantalla?

Los tacos. Me duelen mucho los pies en cada grabación.

Como lo disfrutamos @yacoturco !!!! Una publicación compartida de Ethel Pozo (@lapozo) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:34 PDT

