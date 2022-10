En enero de 2022, Humberto Polar, exproductor del programa ‘Aló Gisela’, brindó una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco; en donde reveló detalles sobre los inicios de Gisela Valcárcel en la televisión.

Uno de los momentos más interesantes de la conversación fue cuando Polar relató como hizo la ‘Señito’ para impresionar a Genaro Delgado Parker, en ese entonces el dueño de Panamericana Televisión, y así pasar el casting como conductora de ‘Aló Gisela’.

“‘Aló Gisela’ es la propuesta de Genaro. Hazme lo que es ‘Hola Susana’ en Buenos Aires y ‘Pronto Rafaela‘ en Italia. El casting de ese programa se hace en el estudio del noveno piso de Alejandro Tirado. Genaro se hace construir un estudio de noticias, con unas cámaras que hacían paneo y till automático desde el switcher”.

“Para el casting estaban Camucha Negrete, Zenaida Zolis, tres o cuatro y Gisela. Y ella que es muy viva (...) qué hace... Como Susana y Rafaela mostraban sus zapatos y sus vestidos y la cámara no se podía ir a los zapatos, Gisela se quita los zapatos y dice: ‘Miren este es mi zapato’ y no sé qué y Genaro dice: ‘Esa es la que yo quiero, la que tiene los recursos y que no se queda porque la cámara no se mueve’ ”, expresó Polar.

