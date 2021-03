La conductora de televisión y empresaria, Gisela Valcárcel se mostró indignada por la crueldad y dureza de corazón de algunos políticos y gobernantes que manejan el país. También por la incapacidad que tienen los ciudadanos para votar por un buen candidato en las elecciones.

Así lo dijo a través de sus historias de Instagram, donde hizo un llamado a la ciudadanía para que voten por un candidato que sensible a las necesidades de la población.

“Hoy tenía ganas de decirles que no se puede estar alegre en tiempos tan difíciles, más allá del COVID-19, más allá de esta pandemia terrible que ha tocado al mundo vivir. Veo la crueldad, la dureza de corazón, con el deseo de poder de tantos políticos y gobernantes. Y la incapacidad que muchos tenemos para elegir lo mejor”, señaló Gisela Valcárcel en la primera parte de su video.

“A veces elegimos porque nos prometen cosas que jamás cumplirán, pero vamos y marcamos por el dibujito que más se nos quedó, por el color más llamativo, pensemos bien que vienen las elecciones y tenemos la oportunidad de hacer un país mejor, con gobernantes sensibles a nuestras necesidades. Cuánta gente está muriendo por falta de oxígeno, cuánta gente está hoy pidiéndole a Dios nos ayude porque no encontramos campas UCI. ¿Y nuestros gobernantes?”, agregó la conductora de televisión.

Gisela Valcárcel aseguró que la situación que vive el país es responsabilidad no solo de los actuales gobernantes sino también los del pasado.

“Esto no se creó solo ahora, también los de atrás dieron su cuota de deshonestidad, de injusticia, de un poder para beneficiar a los cercanos. Los peruanos ya debemos cansarnos de esto y en las elecciones votar por quien creamos o consideremos que vaya a cumplir y si no ojalá aparezca otro camino porque yo por lo menos todavía no tengo por quien votar, ¿y tú?”, dijo la conductora del desaparecido programa ‘El artista del año.

Se emociona con la pedida de mano de Lady Guillén

La conductora de televisión y empresaria, Gisela Valcárcel se emocionó por la pedida de mano que recibió la abogada y conductora de televisión, Lady Guillén en el programa ‘América hoy’. Así lo dejó ver la animadora de televisión en sus historias de Instagram.

“Allí está Chrtistian, la pareja de Lady Guillén, él es uno de los nuestros de GV, lo amamos… Ay qué lindo, Lady no sabe lo que va pasar... Me alegran tanto lo que nos cuenta Lady”, se escucha decir emocionada a Gisela Valcárcel, quien quedó encantada con la participación del Lady Guillén en el programa ‘América hoy’ que conduce su hija, Ethel Pozo, la actriz Melissa Paredes y la animadora de evento Janet Barboza.