Gisela Valcárcel envió un mensaje contundente y de reflexión ante los casos de feminicidio en nuestro país. La conductora de televisión se refirió a la muerte de Eyvi Ágreda tras ser quemada por un sujeto a bordo de un bus de transporte público .



"Estoy de acuerdo con la cadena perpetua y más que le caerá a quien acabó con la vida de una mujer de 22 años, con Eyvi. Una lucha por la no violencia. Una lucha por el respeto", dijo Gisela en el 'Artista del Año' .



De esta forma, Gisela Varcárcel aclaró su punto de vista sobre la violencia contra la mujer. "Madres de nosotros depende la educación de nuestros hijos. De nosotros dependen que estos hijos hombres aprendan a lavar, planchar y a respetar a las mujeres".

Gisela Valcárcel pidió parar la violencia contra la mujer.

Además, Gisela Valcárcel se refirió a un hecho ocurrido años atrás. "En 1987, cuando una niña en la victoria corrió a la comisaría también le dijeron lo que hoy en el 2018 dicen. Es que de repente es tu marido. A los policías no les debe importar si es marido o no. Importa que nos toquen y están destinados a cuidarnos", sentenció.



La conductora del 'Artista del Año' dio un fuerte mensaje hacia los policías y jueces sobre su labor en la sociedad. No obstante, pidió a las congresistas dejar de pelear y luchar por sus intereses para brindarle la seguridad a todos los ciudadanos.



"Seguridad por las calles. No tengo que decirte como educar a tu hijo pero debemos meditar en la inmensa tarea de no educar hijos solamente sino educamos esposos, hombres y mujeres. Y mujer, lucha, lucha y huye. Pide ayuda. Todas estamos juntas pero nos sentimos un poco atadas de manos. No más violencia", finalizó Gisela Valcárcel .



Un mensaje claro para que las autoridades reaccionen y paren con la violencia a la mujer en el Perú. Gisela Varcárcel sentó su posición frente a todo el país y recibió el aplauso del público.