Gisela Valcárcel aseguró que jamás quiso incomodar a Pamela Franco cuando dijo ‘la gusana está aquí’, pues solo trató de hacer una broma que le quedó mal.

El comentario ‘la gusana está aquí’, cuando Pamela asistió a tu programa, ¿fue broma o tuvo una segunda intención?

Sé que dar explicaciones, a veces, resulta absurdo, pero me gusta responder cuando me preguntan directamente. Al aire y estando en vivo, con 32 años de carrera, pasan muchas cosas y cuando dije la ‘gusana está aquí’, me refería a la pareja del gusano (como hembra y macho), nunca con una connotación despectiva.

En redes sociales fue tomado a mal...

Seguro, pero jamás quise faltarle el respeto a ella ni a nadie, porque cada quien sabe lo que hace con su vida y yo no tengo por qué juzgar. Fue una broma que me quedó mal y me dije ‘estoy hecha’, pero lo asumí porque tengo calle.

Aparte, somos mujeres...

Claro, pero tampoco se lo diría a un hombre, no se lo he dicho a 40 que me han hecho y dicho muchas cosas (ríe).

Cambiando de tema, ya se acerca la final de ‘El dúo perfecto’...

Sí, esta es la séptima gala y esta semana, en ‘GV’, tuvimos la preventa para agradecerle a nuestros auspiciadores por su apoyo.

Pamela Franco y Gisela Valcárcel