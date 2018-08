Gisela Valcárcel: Vedette Jessy Kate explicó por qué borraron a la rubia en las Caras de Atahualpa

La vedette Jessy Kate se solidarizó con Anelhí Arias tras las agresiones que sufrió por parte de su pareja, el cubano Alejandro García, y espera que sea expulsado del país.



“Con Anelhí tendré algunas diferencias por el tema del Sport Boys, pero como mujer me da mucha pena porque ese tipo la ha jaloneado, no creo que esto sea armado porque se ven forcejeos y gritos. Este cubano es un patán, un forajido y un vago”, indicó.



Pero ella lo ha perdonado y lo justifica diciendo que se tomó unos pisco sours...

Si, lo he leído y la entiendo porque muchas veces el amor nos ciega. A mí me ha pasado en una oportunidad y tuve este tema de agresión, pero lo superé. Ahora, ella lo protege para no sentirse sola, todos sabemos que él no trabaja y las autoridades deberían deportarlo.



Por otro lado, tu imagen se encuentra en ‘Las caras de Atahualpa’. ¿Sabes por qué borraron a Gisela?

Tengo mucho contacto con la gente de ‘Las caras’ y me contaron que la han borrado porque no estaba bien hecha, pero la van a volver a hacer. No existe ningún problema con Gisela, la gente la quiere mucho.

