Las expresiones de Gisela Valcárcel sobre Magaly Medina en El Gran Show ‘han traído cola’. Esta vez Karla Tarazona recordó un incidente que le pasó con ‘La Señito’ ocurrido en el set de En Boca de Todos.

Tarazona realizó esta confesión tras tocar las palabras de Gisela Valcárcel hacia Melissa Paredes en su regreso a El Gran Show. El comentario de Karla sorprendió a más de uno.

“Cuando fui a una entrevista a En Boca de Todos estamos hablando del tema (Christian Domínguez e Isabel Acevedo). Ella entró al set y comenzó a levantar la voz por las cosas que se estaban hablando en ese momento”, manifestó la expareja de Leonard León.

Según Karla Tarazona, Gisela Valcárcel no apareció en pantallas y detrás de cámaras todos se sorprendieron. “Rondón tuvo que cambiar de tema. Termina la entrevista y yo me retiro. Desde ese día, años después, no volví a regresar al canal”, agregó.

KARLA TARAZONA CONSIDERA A GISELA ‘DOBLE MORAL’

Karla Tarazona brindó una entrevista a Tromen en la que dejó en claro que considera a Gisela Valcárcel como una persona ‘de doble moral’.

¿Crees que Gisela es doble moral?

“Por supuesto que sí, por eso digo que no señales a los demás (tal como lo hizo Gisela con Magaly Medina) cuando en algún momento has hecho lo mismo”, manifestó Karla Tarazona.