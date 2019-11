Laura Borlini: "No creo que Gisela Valcárcel dedique un minuto de su tiempo para tachar a otra persona"

Laura Borlini aseguró que Gisela Valcárcel ‘está en el camino de Dios’ y no cree que haya ‘tachado’ a Tula Rodríguez de la Teletón.



“No creo que Gisela Valcárcel dedique un minuto de su tiempo para tachar a otra persona, sabiendo que se trata de una obra social. Si alguien lo hizo, me parece una tontería porque se estaría perdiendo la parte principal, que es la ayuda, el llegar a una meta económica”, sostuvo la conductora de ‘En exclusiva’, que estuvo en el evento benéfico en horario de madrugada.



“Gisela Valcárcel se ha volcado en la religión, cuando vamos a su programa, nos llama a orar, el que quiere se une y el que no, no... No creo que una persona que está en el camino de Dios vaya a pedir ante una causa tan noble que tachen a una persona de la lista”, agregó.



Luego, comentó que desconoce los problemas que habrían tenido en el pasado Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez.



“No sé si Tula Rodríguez se metió en la relación, pero una le da un beso a quien le de la gana. Si sientes que te hizo daño, tienes derecho a darle un beso o no... pero decir ‘Hola’ es cuestión de educación”, comentó Borlini.



En tanto, el conductor de América Noticias, Federico Salazar, comentó que tiene buena relación con sus compañeros de trabajo y, usualmente, las productoras tienen ideas diferentes ‘por hacer lo mejor posible para el canal’.



“Es sabido que en los canales hay producciones que entran en conflicto cuando un programa le saca un entrevistado a otro, son roces usuales en el trabajo. Las producciones están peleando por hacer lo mejor posible por el canal”, sostuvo.



(Deyanira Bautista)