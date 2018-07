Gisela Valcárcel le mandó su 'chiquita' a congresistas por 'impuntuales' | VIDEO

¡Se las mandó de 'taquito'! En la última gala de 'El artista del año', Gisela Valcárcel mandó un contundente mensaje sobre la puntualidad relacionado a lo que sucede en el Congreso de la República.

"No tengamos miedo de señalar a los culpables y de decir que esto no es correcto.Vieron que entraron los congresistas 45 minutos después y todavía no terminaban de llegar. Esto es peor que transición... y son los padres de la Patria", expresó la conductora de 'El artista del año'.

"¿Imagina qué ejemplo nos dan?" , continuó Gisela Valcárcel refiriéndose a los congresistas. "La verdad es lo que pensamos los peruanos de todo el Congreso". agregó.

"Acá todo es puntual y estamos ensayando desde ayer", sentenció Gisela Valcárcel en el esperado inicio de la segunda temporada de 'El artista del año'.

¿Coincides con Gisela Valcárcel? Mira el video.