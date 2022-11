Gabriela Herrera ofreció nuevamente unas declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ tras su expulsión de ‘El Gran Show’ por incumplir su contrato. La bailarina dio detalles de la conversación que sostuvo con Gisela Valcárcel, revelando que la ‘señito’ le pidió que no sea “fingida”.

“Jajaja, ay qué pena. Sí, sí, ya sabía que no estaba (en El Gran Show), pero sí. Yo conversé con ella. Ella me decía, justamente en las reuniones, que no deje de ser yo, que no trate de fingir el querer guardarme las cosas ”, inició diciendo la influencer sobre la conductora.

Gabriela también aseguró que respeta cómo Gisela Valcárcel maneja su programa de televisión, sin embargo, dejó en claro que algunas cosas de ‘El Gran Show’ no le agradó.

“ Yo respeto su personalidad, respeto cómo maneja su show, pero sí hubiera cositas que, pues a mí no me terminaron de gustar y fue como un poco chocante . Me dijeron que no fuera a la academia, que tenía que hablar unas cosas. Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le diga la verdad en la cara. Gisela es capitán”, manifestó.

TROME |El pedido de Gisela a Gabriela Herrera

GABRIELA HERRERA ROMPIÓ SU SILENCIO

Gabriela Herrera rompió su silencio y conversó con Trome con respecto a su expulsión de ‘El gran show’, a raíz que brindó declaraciones al programa ‘Amor y fuego’, además, afirmó que no está de acuerdo con la decisión que se tomó en su contra, sobre todo porque su compañera Melissa Paredes también dio entrevistas al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre en más de una oportunidad, sin embargo, no la sancionaron ni mucho menos la retiraron del reality de Gisela Valcárcel.

“ Estoy agradecida por el apoyo de los fans y con la gente, pero también un poco triste porque me hubiera gustado demostrar más , seguir en la gala y defenderme de esa sentencia con un buen baile para despedirme de la pista si me tocaba irme”, expresó Herrera.

¿Te pareció justo que te hayan expulsado del programa?

No me parece, estoy sorprendida y un poco triste porque siento que entregué todo de mí. Hice lo mejor que pude en la pista de baile para darle un buen show al público. Respeto la decisión (que la hayan expulsado), pero no la comparto.

Tu expulsión fue a raíz de las declaraciones que diste al programa ‘Amor y fuego’, sin embargo, tus compañeros también declararon y hablaron de ti...

Justamente, al mismo medio donde yo declaré, también declararon otros compañeros más y siguen en competencia. Por eso, me sorprendió (su expulsión). Nunca hablé mal del programa ni de la conductora. Yo me referí a mis compañeros, pero justo me tocó a mí, ‘chuntar’ la pelota y lo asumo.

Melissa Paredes también dio declaraciones al programa ‘Amor y fuego’. ¿Por qué a ella no le dijeron nada y a ti sí?

Exactamente. No me dijeron ninguna respuesta de eso, simplemente me dijeron que no podía declarar a otro medio. Les dije que mi compañera (Melissa) también lo había hecho 4 o 5 veces al mismo medio, pero no le dijeron nada.

