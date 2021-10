FELIZ. Así se mostró Gisela Valcárcel este viernes 15 de octubre, fecha en la que celebra el cumpleaños de su mamá, Teresa Álvarez. La ‘Señito’ usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dirigido a su progenitoria, además de varias fotos a su lado.

“¡TE AMO MAMÁ! ♥️¿Saben? No saludo a mi mami por aquí, lo que pensé al compartir con ustedes, es ofrecerle a ella y a todas las mamás valientes un homenaje”, escribió la conductora de Reinas del Show en un post de Instagram.

Asimismo, explicó que su madre no fue criada por su mamá o papá, sino que le tocó vivir en el Puericultorio Pérez Aranibar, una institución dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad social y abandono.

“Ella me enseñó con su propia vida a NO TENER PRETEXTOS y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres, a ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar. La he visto vivir con poco y con mucho y en ambas situaciones ha sido la misma mujer valiente y amorosa con los suyos, esa mamá gallina de la que muchos hablan… ¡La admiro tanto y amo tanto!”, escribió Gisela Valcárcel.

Finalmente, le agradeció a Dios por tener aún con ella a su mamá, quiene ste viernes cumple 89 años. “No puedo estar más agradecida”, finaliza en el post.

