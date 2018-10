Gisela Valcárcel vivió un momento amargo en la última edición de El Artista del Año. Tras sufrir un problema técnico con el sonido, se decidió que el programa no iba más en vivo, y fue sustituido con 'Mujeres Sin Filtro'.

Según fuentes allegadas por Trome, Gisela Valcárcel habría dado el grito al cielo por la situación. Por ese motivo, todo se canceló, pese a que había una sorpresa para ella por sus 31 años de carrera, organizada por su hija Ethel Pozo.

Tras la suspensión de El Artista del Año, Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo vía Instagram, que luego fue eliminado. En el video, la conductora de TV contaba que todo se trató de un problema de audio, que les impidió continuar.

"No salimos porque cuando salí al aire, no escuché nada. Ni nadie escuchaba nada. ¿Qué pasó? Hasta ahorita no sabemos. La explicación ha sido que, desde ese lugar, no hay sonido. Pero la semana pasada salimos de ese mismo sitio y sí había", declaró Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel y la transmisión en vivo donde habla de Los 4 Finalistas

Tras dar esta explicación, la conductora de TV se refirió a la competencia de El Artista del Año. Gisela Valcárcel saludaba el súper rating que lograrán los otros programas que compiten con el suyo, tras la cancelación.

"Algo pasó con el sonido y si eso hizo que sintonizaran otro canal, bendito sea Dios. Espero que la hayan pasado bien. Si eso fue para que, otros tengan una súper audiencia, qué bueno, qué bueno. Porque esos otros que están en otros canales, son mis amigos. Entonces qué bueno", finalizó Gisela Valcárcel.