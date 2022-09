¡SACA PECHO! Gisela Valcárcel no pudo evitar emocionarse en la última gala de La gran estrella. La conductora de TV agradeció al canal 4 por darle la confianza de emprender el programa de canto.

“Y como solo se puede hablar bien, cuando se habla desde el corazón. Quiero agradecer a este canal, les debo una gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero lo difícil era convencer a este canal”, expresó.

La popular ‘señito’ también agradeció al productor Sergio George por ser parte del espacio. “Muchas gracias amigos de América (...) gracias, Sergio, porque sin tu saberlo, quizás si tu no estabas no se me habrían abierto las puertas”, dijo ya con voz entrecortada.

“Han valido los 30 y picos años que he estado, para venir a este escenario un día y decir: ‘quiero ver esto, puedo hacerlo’. Entonces, me lo permitieron. Debo decirles a nuestro anunciantes gracias. Muchas gracias, espero que sigan disfrutando”, indicó soltando algunas lágrimas.

Gisela Valcárcel anuncia el regreso de El Gran Show, el polémico reality de canto

Tras la final de ‘La Gran Estrella’, Gisela Valcárcel anunció el regreso del polémico reality de baile ‘El Gran Show’, donde se conocieron Melissa Paredes y el Activador Anthony Aranda.

El concurso de baile de famosos volverá a la pantalla y así lo confirmó un video promocional. “ Ha llegado el momento de volver, de vivir la emoción “, se lee.

