Gisela Valcárcel dijo que entre peruanos no se debe fomentar el ‘divisionismo’, sino la unión para sacar adelante a nuestro país, que dentro de algunos meses celebrará doscientos años de su independencia.

“Cuando era chica miraba el mundo desde La Victoria como si todos fueran mejor que yo, pero el problema estaba en mi mente, fui creciendo, madurando y sensibilizándome. A veces, nos sentimos menos que otros porque no hablamos su idioma, por el color de piel, por el lugar donde fuimos educados, por el barrio en el que vivimos, pero eso es un estado mental. Victimizarse no es bueno, te habla alguien que vivió a tres cuadras de La Parada, en un lugar quechuahablante, hablo con conciencia de lo que viví, no de lo que tuve después, y creo en el peruano que a base de trabajo sale adelante, creo en un peruano que se une”, dijo la rubia.

TROME | Gisela Valcárcel sorprende al mostrar su renovada figura (Video: Instagram)

No hay que fomentar el divisionismo….

Todo lo que he hecho en mi vida lo logré porque existieron otras personas que han formado equipo conmigo y este país es un solo equipo, tenemos que aprender a vivir así y aceptando nuestras diferencias. Admiro a las personas que con pensamiento claro y con inteligencia unen al mundo. Los peruanos somos uno solo y nuestro país va cara al bicentenario.

EL ARTISTA DEL AÑO

Por otro lado, este sábado Gisela Valcárcel conducirá la tercera gala de ‘El artista del año’ y en esta edición tendrá en sentencia a Fabio Agostini y la ‘tiktoker, ‘Uchulú’, quien se ha convertido en uno de los artistas más votados del reality de canto.

Josimar Fidel, Pamela Franco, Chikiplun, Milett Figueroa, María Grazia Polanco, Anahí De Cárdenas, Laurita Pacheco, son los otros talentos que están en competencia y aspiran a llevarse la preciada copa a casa.

Este viernes, Gisela Valcárcel y los artistas que participan en sus pista de baile, ensayaran nuevamente la presentación de este sábado y no se descarta la actuación de un invitado especial para que esté en la secuencia del desafío como lo hicieron Angie Arizaga y Jota Benz.

Tampoco se ha descartado que Janet Barboza esté como jurado especial en esta nueva gala, pues así lo anunció la ‘Rulitos’ en el programa ‘América hoy’.

“Les voy a decir una cosa, el sábado voy a estar de jurado invitada en el Artista del Año”, manifestó Barboza este anuncio sorprendió a Josimar Fidel , pues cuestionó la labor de la cajamarquina en el programa de la rubia.

“Con todo respeto, qué talento tiene (Janet Barboza) para ser jurado de canto o de baile”, respondió el intérprete del éxito ‘La Protagonista’.