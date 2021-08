Magaly Medina volvió a lanzar sus dardos contra la conductora de Reinas del Show y archirrival en la televisión, Gisela Valcárcel. Esta vez ‘la Urraca’ opinó que Allison Pastor ‘no era santo de la devoción’ y ‘no le gustó’ a la rubia, por eso ‘la terminó cansando y aburriendo’, provocando que la pareja de Erick Elera terminé retirándose de la competencia.

“Ha humillado públicamente a una de sus participantes (en alusión a Allison Pastor) en televisión nacional y viene a decirnos que la gente es necia, que la gente, que no cambia.... No puedes ante una cámara de televisión humillar a alguien, decirle con ironía, además, ser despreciativa con una persona y luego ‘la gente no cambia’. La necia eres tú por vendernos gato por liebre”, manifestó.

Medina recordó que Gisela dice que con su programa logra ‘que todos nos divertamos’. “Claro a costa de episodios como los que has tenido con Diego Dibós, con Susán Ochoa, con Andrea San Martín y ahora con Allison Pastor”, añadió.

Agregó que a la rubia no le gustó Allison Pastor. “No es santo de su devoción y ese es su circo, ella lo dirige, así que la cansó, la aburrió y la otra se terminó yendo”, expresó ‘La Urraca’.

MAGALY DICE QUE LA FINAL DE REINAS DEL SHOW ‘VA A SER PREVISIBLE’

Para Magaly Medina con la salida de Allison Pastor, la final de Reinas del Show será previsible y que la venezolana Korina Rivadeneira será la ganadora. “Va a ganar Korina de hecho va a ganar Korina, quien ha sido su.... Y también cuando yo la vi, dije la única que baila ahí es Korina; pero cuando vi a Allison Pastor, dije son las que tienen que llegar a la final”, manifestó.

En su programa, Magaly también compartió algunos de los comentarios que el público realizó en el Instagram de Gisela Valcárcel, al considerar como injusta la salida de Allison Pastor. “Son más de se 6 mil comentarios en su Instagram... Ha batido de los récords, seguramente que nunca recibido en ninguna de sus fotos, ni en ninguno de sus posts”, expresó.

