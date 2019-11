Gisela Valcárcel y Magaly Medina se enfrentaron EN VIVO: "Tú eres la dueña, ama y señora de la Teletón"

Gisela Valcárcel llamó a Magaly Medina a su programa 'Magaly Tv. La firme' para deslindar responsabilidad sobre por qué no hubo varias figuras de América Televisión-pertenecientes a ProTv-, como Tula Rodríguez, en la Teletón.



Magaly Medina se percató que, por ejemplo, los integrantes de Esto es Guerra no se habían aparecido a la Teletón, así como Tula Rodríguez o Carloncho. Según la 'Urraca', esto habría sido pedido de Gisela Valcárcel, quien llamó al programa de espectáculos para hablar sobre este tema.



"Lo que has dicho es una información errada. (...) No nos llevemos por medios que no llevan a la verdad. Durante tantos años de carrera en la televisión nunca hemos aclarado nada, pero si te llamo es porque la Teletón se lo merece", inició Gisela Valcárcel, a través del hilo telefónico.



Magaly Medina respondió que maneja "información privilegiada", por eso sabía lo que sucedía al interior de América Televisión: "Tú eres la dueña, ama y señora de la Teletón. Eres la figura principal".



Luego, Gisela Valcárcel dijo que recién se enteró que el equipo de ProTv no iba a participar en la Teletón el mismo viernes del evento benéfico, agregando que jamás se ha negado a que participen Tula Rodríguez o Susan Ochoa.



Magaly Medina vs Gisela Válcarcel. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Todos los días trabajo en el mismo canal que Tula Rodríguez, ¿por qué le negaría la entrada a la Teletón? Jamás impedí la entrada de Tula ni de Susan Ochoa.", contestó la rubia.



Gisela Valcárcel confirmó que es cierto que existe una 'guerra interna' entre ProTV, con Mariana Ramírez del Villar a la cabeza, y su productora, GV Producciones. Además, no mantienen relaciones laborales y mucho menos amicales. "La televisión está lleno de egos y vanidades", sostuvo, y prefirió no decir más porque, según ella, podía perjudicar a los programas del canal.



La conductora de 'El dúo perfecto' mencionó que no tendría problemas en sentarse a hablar con Tula Rodríguez, aunque las pocas veces que se ha cruzado con ella en el canal no la ha saludado.



Finalmente, Magaly Medina le hizo extensa una invitación a su programa para entrevistarla. "Ojalá nos volvamos a encontrar", respondió la rubia.