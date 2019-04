Gisela Valcárcel a Magaly Medina: "Yo no me he ganado un titular hablando mal de otros, no me gusta"

Gisela Valcárcel reaparece este sábado con ‘El artista del año’ y espera tener ‘sala llena’ (audiencia) cuando presente a sus nuevos talentos y jales con quienes desea ‘divertir’ al público en esta onceava temporada. La rubia apareció con un loock ochentero y ‘figurita’.



La promoción del programa dice: ‘estás listo para brillar’. ¿Van con todo?

Quisimos hacerla así por la letra de la canción que grabó Shantall (Oneto) y creo que todos podemos brillar en cualquier faceta que desempeñemos.



Tienes ‘jales’ como Adolfo Aguilar y Susan Ochoa.

Me encanta tener a Adolfo, lo convocamos y, aunque no estaba muy convencido, finalmente aceptó.



¿Y Susan?

Todavía no está confirmada.



¿Te preocupa el rating?

Claro que preocupa. Mira, puedes hacer la misma obra siempre a sala llena o con una sola persona y sí, me encantaría tener siempre llena la sala, pero si no es así lo disfrutaremos igual. La audiencia habla este sábado y veremos qué pasa, pero nuestro compromiso es ganarnos sábado a sábado ese lugarcito en los hogares y ver los resultados en diciembre.



Es una propuesta de largo aliento...

Es que no creo que nadie puede decir ‘esta vez gané’.



Pero es lo que dijo Beto (Ortiz), que siempre te ganó.

¿Beto Quiroz, mi sobrino?



No, Ortiz.

Mira, después de 32 años en este trabajo entendí que la televisión es un espacio que me permite conectarme con las personas, no es un espacio que me permita decir ‘te gané’. Si otros lo hacen, bien por ellos.



¿Tu propuesta es más familiar?

La puede ver todo el mundo. Así que el público opte por lo que le gusta.



Hace unas semanas Magaly Medina tuvo duros comentarios para Ethel (su hija) por su rol como conductora…

¿Por qué hablar de esas cosas? Por qué mejor no hablar de los bonitos comentarios que tuvo Rebeca Escribens (el lunes), yo no me he ganado un titular hablando mal de otros, no me gusta.



Cambiando de tema, dejaste un mensaje en un tuit sobre lo sucedido con Alan García, supongo que atesoras el momento que bailaste con él...

La verdad, no lo atesoro. Se sienten muchos nervios cuando uno está bailando con el presidente, pero sí siento mucho respeto por quien fue. Me quedo con las cosas buenas, lamento su súbita partida y abrazo con cariño a su familia.