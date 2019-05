Gisela Valcárcel a Melissa Loza tras escándalo que vivió: "No se trata de atacar, se trata que la verdad tome su sitio"

Melissa Loza reapareció nuevamente en la TV tras el escándalo en el que estuvo involucrada luego que su madre se presentara en el programa de Magaly Medina acusando a su novio de secuestro y después denunciándolo por posesión de drogas. La popular 'Diosa' de 'Esto es Guerra' lució ante Gisela Valcárcel totalmente renovada y dispuesta a seguir con su vida.



Gisela Valcárcel recibió por todo lo alto a Melissa Loza en la gala de hoy de 'El Artista del Año' para cumplir con el desafío. La chica reality agradeció las muestras de apoyo. "Gracias a Dios estoy de pie, estamos firmes. Tu lo sabes, somos mujeres creyentes y sabes que con Dios todo es posible", agregó la artista

"Te agradezco el ejemplo que has dado publicamente en un momento callando y diciendo no hablaré más. No se trata ya de atacar, se trata que la verdad tome su sitio", le dijo Gisela Valcárcel.



Melissa Loza le agradeció sus palabras y ayudó a la selección peruana con síndrome de down a juntar dinero para su participación en un evento internacional.