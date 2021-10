Gisela Valcárcel se pronunció sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, durante las grabaciones de ‘Reinas del show’ que se realizaron el día viernes en los estudios de América TV en Pachacamac. La popular señito indicó que espera que la conductora pueda resolver sus problemas y le dijo que no la juzgará a pesar de los ataques.

Asimismo, Gisela Valcárcel se pronunció sobre Rodrigo Cuba y consideró que no cree que él sea el bueno y que Melissa Paredes sea la mala en esta historia que tiene en vilo a todo el Perú.

Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sentenció la conductora y dueña de GV Producciones.

Melissa Paredes se quebró en América Hoy y reveló detalles de su polémica separación de Rodrigo Cuba, luego del ampay que protagonizó con su bailarín en Reinas del Show.

GISELA DEFIENDE A MELISSA DE ATAQUES

Finalmente, Gisela Valcárcel le dijo a Melissa Paredes que no la juzgará y le pidió que confíe en Dios para que pueda superar esta tempestad.

“En esta casa (‘Reinas del show’) no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca.