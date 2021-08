LA SEÑITO ESTÁ DE MALAS. Tras la fuerte caída que sufrió durante los ensayos en ‘El Artista del Año’, Monique Pardo continúa arremetiendo contra la producción de Gisela Valcárcel. Según ha explicado en varias oportunidades, ellos no se han hecho cargo de las dolencias por las que ahora pasa.

La exvedette utilizó su cuenta de Twitter para publicar fotografías desde un hospital donde se le muestra en una silla de ruedas y postrada en una cama. Sin embargo, no solamente eso, Monique lanzó un contundente mensaje y todo pareciera indicar que es para Gisela Valcárcel.

“Como puede haber un ser tan cínico y ciego ante el dolor. No conoces la bondad, solo la maldad. Tu compañera”, escribió Monique Pardo.

Como se recuerda, semanas atrás, la exvedette compartió pantallazos de su WhatsApp donde muestra conversaciones con su cardiólogo, quien le recalcaría que sus dolores son producto de la fuerte caída que sufrió.

“Yo no me caí... Basta que vean las imágenes mil peritos... dicen que parece ocasional. Yo no me caí, mucha gente dice que me caí por los tacos, pero yo no me caí nunca. Yo estaba haciendo mi número y dos personas mirándome tiran del carro para voltearme, yo volé metro y medio”, reveló Monique al programa de ‘Amor y Fuego’

Tras varios días de escándalos y acusaciones, GV Producciones emitió un comunicado donde rechazaba los fuertes reclamos de Monique Pardo. Según precisaron, la productora de Gisela Valcárcel sí cumplió con los gastos de su atención tras su caída. Recalcaron que los dolores que tiene actualmente puede deberse a otra situación.

““Sus dolencias no corresponden a la reciente caída que ella sufrió en el programa y que sus acusaciones son falsas... Se cuenta con el alta médica y la receta, los análisis en físico están en manos de la señora Monique. Queremos dejar claro que GV Producciones se hizo cargo de todos estos gastos”, manifiesta la productora.