Gisela Valcárcel se conmovió hasta las lágrimas al enterarse del fallecimiento de Osvaldo Cattone después de haber estado internado, casi tres semanas, en una clínica local para tratar un problema renal que se le complicó con una infección generalizada que apresuró su triste partida.

La rubia animadora comentó que Cattone se reunió con ella una tarde de 1995, en su oficina de Amarige, que tenía en la calle Pezet de San Isidro y le propuso ser la protagonista de su obra al lado de destacados actores lo que le generó un gran nerviosismo.

“Cuando me lo dijo empecé a temblar y se lo dije. Él me cogió la mano, la besó tan paternalmente que me sentí protegida y no me quedó otra que responderle: sí, acepto. Luego vinieron los ensayos en el teatro Marsano, el repaso de la letra con mis compañeras, todo fue tan mágico me sentí muy feliz, él me enseñó a actuar”, precisó Gisela.





A su vez, Gisela comentó que la última vez que se reunió con el destacado hombre e teatro, fue hace un año , en su casa de Chorrillos donde jamás imaginó encontrare con la gran Susana Jiménez, íntima amiga de Osvaldo.