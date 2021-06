Gisela Valcárcel se negó a mandarle saludos a Rodrigo y Gigi ante pedido de reportera de ‘Amor y fuego’

Gisela Valcárcel fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ a su salida de su local de votación. La ‘señito’ fue consultada por temas relacionados a su hija Ethel Pozo, Sheyla Rojas y hasta le pidieron que le envíe saludos a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa de Willax TV.

Sobre la relación que mantiene Ethel Pozo con el productor Julián Alexander, Gisela Valcárcel indicó que ve feliz a su hija, pero que aún no ha tenido tiempo de conocer a su futuro yerno.

“He tenido tanto trabajo y la verdad no podría opinar de eso, no lo he visto”, dijo Gisela Valcárcel, ante los constantes cuestionamientos de la reportera del programa de Peluchín.

Gisela Valcárcel se negó a mandarle saludos a Rodrigo y Gigi (Video: Willax TV)

Por otro lado, al ser consultada sobre la posible relación de Sheyla Rojas y la Policía de México, la rubia animadora indicó: “No tengo la menos idea de lo que me hablas, estábamos hablando del presidente”.

Finalmente, Gisela Valcárcel evitó enviar saludos a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y fuego’, ante el pedido de la reportera. “Muchas gracias, no es que quiera mandarle saludos, estamos hablando de un tema electoral”, puntualizó.

