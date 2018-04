Gisela Valcárcel no cree que Netflix sea un factor para el bajo rating de los programas [VIDEO y FOTOS]

Gisela Valcárcel anunció su regreso con ‘El artista del año’ este sábado a las 9 de la noche por América y, a diferencia de Magaly Medina, no cree que el bajo rating de algunos programas se deba a que la gente ahora prefiera ver Netflix.



“(Los televidentes) no ven más Netflix, ya que no todo el mundo tiene acceso. Creo que la televisión nos acerca a la familia, conecta y une”, afirmó Gisela Valcárcel.



“‘El artista del año’ viene bajo el paraguas de ‘El gran show’, porque durante 10 años vimos bailar al Perú y ahora vamos a ponerlos a bailar, cantar y caracterizar. Es un poco más exigente, pero no dejará de ser divertido”, añadió Gisela Valcárcel.



Gisela, anteriormente hiciste un programa donde se combinaba el canto y baile, ¿qué te llevó a regresar a ese formato?

Nunca dejo cerrada ninguna puerta en mi vida personal, tampoco en el trabajo...

Gisela Valcárcel regresa con 'El Artista del año' y estos son sus posibles jales

¿Te molesta que te recuerden que tuviste 6 puntos?

Me encanta hasta que me recuerden que me casé dos veces, que tengo dos nietas, que vean mis fotos en tanga, porque es mi realidad. No me molesta nada de lo de atrás ni lo de hoy.



¿Sabes que Magaly tiene bajo rating con su programa?

No veo Latina (risas). No sé si le va bien o mal a la gente. Si a alguien le va mal, está bien, porque estará aprendiendo algo, y si le va bien, que lo disfrute. Un día hice 6 puntos de rating y no voy a morirme... no voy a aplaudir eso (el bajo rating). Queremos cautivar al público con un producto lindo, más allá de cuánto hagamos, y si no, hay que seguir intentándolo. Muchos creen que hacer 2 puntos te pone en la hoguera, no pertenezco a ese grupo de personas.