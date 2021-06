Gisela Valcárcel regresó la noche del sábado con el formato de ‘Reinas del Show’ con Morella Petrozzi liderando el equipo del jurado del programa y varias artistas invitadas que lucharán por ser las mejores en la pista de baile . Sin embargo, hubo seguidores del reality que criticaron duramente a la rubia por un supuesto ‘maltrato’ al popular ‘Apoteósico’ durante la emisión del espacio de América Tv. La rubia decidió aclarar la situación a través de una transmisión en vivo que realizó cuando se encontraba camino a casa.

En las redes sociales los comentarios sobre este aparente mal trato, por las indirectas que le mandaba Gisela a su coanimador, fue considerado por varios seguidores como un indicio de maltrato laboral, situación que Gisela negó rotundamente. “Nada que ver, eso no existe”.

Algunos comentarios indicaban que la rubia de la TV no ‘respetaba’ al ‘Apoteósico’ y que sus indirectas ya sobrepasaban el maltrato

Usuarios acusan a Gisela de maltratar al Apoteósico

“No seamos tan irritables. Dejar entrever que yo trato mal a Aldo eso es completamente lejano a la realidad. Si lo tratara mal no lo contrataría. Lo contrato porque me encanta trabajar con él, además yo tengo una comunicación con él bien simpática”, recalcó Gisela a sus seguidores.

Agregó que “tratar mal es tener la intención de hacer daño y usar palabras hirientes. Nos estamos volviendo una sociedad donde se dice ‘ay, pobrecito’, aquí no hay ningún pobrecito, ni qué malito, ni qué buenita, solo somos personas comunes y silvestres que se van haciendo amigos y existe mucha confianza. Eso es prácticamente lo que pasa”.

Gisela Valcárcel niega maltrato a El Apoteósico' en las 'Reinas del Show'

“Siempre he vacilado al que está a mi costado y todos los que están a mi lado me vacilan. Carlos (Cacho) decía que antes eso no pasaba, a mí me hace bien hacer chongo y que me metan chongo, me encanta. Ahora, si me encuentro con una persona que me trate mal, eso sí se me va a notar de inmediato, tengo carácter y temperamento, no soy una boba, no llegué acá por ser una boba, no me gusta que nos maltraten tampoco. Así que esas son susceptibilidades que hoy por hoy están muy de moda y yo no las comparto”, manifestó la rubia de la TV.

NO A LAS ‘VÍCTIMAS’

De otro lado, Gisela Valcárcel aseguró que no le gusta cuando las personas se ponen en plan de víctimas, pues ella nunca se puso en ese papel.

“No estoy de acuerdo en que alguno se ponga en plan de víctima, porque yo he trabajado de todo y me han gritado como 40 veces y nunca me he puesto en plan de víctima. Nunca. Así fui educada... Si en ese tiempo yo me hubiera puesto en plan de víctima, no hubiera salido del lugar donde yo estaba. No me gusta el papel de víctima ni en hombre ni en la mujer, menos en los hombres, porque de una nomás me los arranco. Soy un poquito medio militar en mis cosas, me encanta la gente derecha, que se divierta, pero cuando vienen ‘por qué tratas mal a tal’ o ‘por qué la tratas así a Gisela’. No me defiendan, yo estoy bien, a mí no me maltrata nadie. Si alguna vez alguien lo hace, sabré poner en su lugar a la persona”, finalizó.