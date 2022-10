Gisela Valcárcel sorprendió a todos los seguidores de El Gran Show al dedicarle varios minutos del estreno de su programa a Magaly Medina. La popular ‘Señito’ contó una historia inédita sobre la urraca, a quien acusó de tildarla de ‘drogadicta’ y ‘lesbiana’.

Todo comenzó cuando la rubia conductora quiso sacar cara por Meliessa Paredes y se comparó con ella. “Yo no fui infiel pero en su momento, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida frente a cámaras, le dieron la autoridad de insultarme y agredirme y efectivamente, yo era tan joven como Meli y me quedé tumbada en la cama y pensé que de esa no me levantaba nadie”, contó la madre de Ethel Pozo.

Gisela aseguró que Magaly la maltrató por odio y que inclusive sacó videos que ella sabía que no eran ciertos. “ Me acusaste hasta de drogadicta, me acusaste que hasta una mujer me podía gustar a mí. Mira, 25 años después el olvido no existe pero sí el perdón, por eso un día, cuando te acercaste a mí llorando te di la mano y hasta te dije que todo iba pasar”, narró la conductora de El Gran Show.

La Señito aseguró que en ese momento nadie le aconsejó como responderle a Magaly y por ello esas historias quedaron como mitos. “Puedo decir hoy día, después de mucho tiempo y ya siendo abuela... mis nietas se reirán de que algún día dijeron que a mí me podía gustar una mujer... qué payasada , ¿Tú podrías llamarme a mi cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad. Sí, estoy arrebatada”, concluyó la rubia al mismo tiempo que hizo un llamado de atención a los anunciantes para que dejen de inviertir en el programa de la urraca.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly promociona programa de este lunes con revancha a Gisela Valcárcel: “Prometo no defraudarlos”

Gisela se dirige a Magaly al defender a Melissa Paredes: “Eres tú quien va a pagarla carísimo”

Gisela Valcárcel sorprende con revelación sobre Magaly Medina: “Te acercaste a mi llorando y te di la mano”