TERREMOTO EN LA TV. Gisela Valcárcel habría decidido aún no estampar su firma en América TV por algunos cambios que ocurrieron en el canal de Pachacamac. La rubia no apareció en el video de la preventa 2021 y se especula que está inconforme con los directivos. Así lo reveló Rodrigo González en ‘Amor y fuego’.

América TV lanzó su videoclip de la preventa con los programas para el 2021 donde la gran ausente fue Gisela Valcárcel, quien se habría negado a grabar la promoción porque aún está ‘en negociaciones’, contó ‘Peluchín’.

Según explica el conductor de Willax, América TV le habría dado ‘el ok’ al regreso de ‘El gran show’ y al programa ‘Mi mama cocina mejor que la tuya’ para el 2021, dejando de lado a ‘América hoy’ que conducía su hija Ethel Pozo.

Gisela Valcárcel confiesa que no quería que Ethel Pozo sea conductora de “América Hoy”. (Foto: @giselavalcarcelperu/@lapozo)

“Se llegó a un acuerdo con Mariana Ramírez del Villar. ProTV querían, exigían, en su contrato un espacio mas adicional a los que ya tiene (En boca de todos, EEG), podría ser programa o telenovela. El canal atracó. En el caso de GV Producciones su acuerdo no está terminado de definir, el canal solo aceptó El gran show y Mi mamá cocina mejor que la tuya, mientras que Gisela quiere que sigan los tres programas, incluido el que tiene su hija (América Hoy)”, dijo Rodrigo González.

Debido a este inconveniente, Gisela Valcárcel aún no habría estampado su firma dado que ella aún se encuentra negociando la emisión del magazine que produce y que conduce Ethel con Renzo Schuller.

“Al no llegar a un acuerdo, Gisela Valcárcel no firmó. El canal grabo solo con Ethel, no con sus compañeros de programa. Por eso vemos una toma improvisada al final y como para incluirla (...) El canal le pidió a Gisela grabar, pero ella los dejo en visto”, puntualizó ‘Peluchín’.

