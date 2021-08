Luego de coronar a Korina Rivadeneira como la reina del show, Gisela Valcárcel decidió tomarse unos días libres para alejarse de todas las polémicas que la envuelven. A través de su cuenta de Instagram, la conductora reveló que no la pasa bien estos últimos días.

“¿Tengo cara de dolor? ¿Tengo cara de que estoy sufriendo? Parece que no, ¿no? Es que esta vaina miente, estoy con un dolor tipo gastritis de aquellos”, dijo la popular ‘señito’, quien se encuentra de viaje en medio de las críticas que le llueven.

Gisela grabó unos videos en sus redes aclarando que las fotografías que publica no son muestra de lo que está pasando ahora, pues remarcó que está teniendo problemas con su salud.

Gisela no la pasa bien y dice que sus fotos no muestran su realidad

“He parado en un restaurante para tomar algo calientito. La foto nunca muestra la realidad, aquí está la prueba”, agregó la ‘rubia’.

GISELA VALCÁRCEL ES BLANCO DE CRÍTICAS EN REDES

No la sueltan. Gisela Valcárcel ha sido el centro de la crítica en redes sociales luego de su mensaje en el que pidió disculpas a Allison Pastor. La popular ‘señito’ fue duramente cuestionada e, incluso, la palabra Cantinflas se volvió tendencia.

Gisela inició con un breve discurso sobre Allison Pastor y su renuncia intempestiva al programa luego de quejarse de supuestas ‘trabas’ que le ponía la producción. Pero sorprendió a todos cuando metió el tema del premier Guido Bellido en su mensaje.

“Necesitamos acercarnos entre peruanos, no necesitamos a un premier chacchando coca en el Congreso, no lo necesitamos así, premier. Necesitamos respetarlo y para que lo respetemos, usted se tiene que hacer respetar. Yo no he votado por el presidente, pero desde que es nuestra autoridad, lo respeto y así será hasta el final”, remarcó.

Eso no fue todo, también ha recibido críticas luego de tener un desatinado comentario sobre un sexy baile de Korina Rivadeneira y su dupla Diana Sánchez y Angie Arizaga.

“Yo me quedo sin plata y me voy a buscarlas a ustedes. Yo las pongo en un parque... y yo cobro ya luego repartimos entre las cuatro, pero yo organizo esa pasada”, sostuvo en medio de las risas la popular ‘señito’.