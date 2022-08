Gisela Valcárcel reaparece esta noche en la pantalla chica con ‘La gran estrella’, programa con el que busca darle oportunidad al talento peruano que sueña con ser artista. La rubia animadora, en una entrevista exclusiva con Trome, vía WhatsApp, contó detalles de este nuevo formato y dijo que la ‘competencia no le asusta’ y asume los ‘riesgos’ de este nuevo proyecto.

Gisela, estás apostando por un nuevo formato, ¿no es riesgoso para el rating?, pues a tu público le gusta el show con artistas conocidos.

Cada año corro un riesgo, creo que todos los que hacen algo nuevo lo corren y es bueno apostar por el talento peruano. Solo puedo decirte que lo demás queda en el público (la audiencia), porque estamos trabajando duro.

Aunque no estás al aire, ya muchos comparan ‘La gran estrella’ con ‘Operación triunfo’, ¿en qué difiere tu nuevo programa con el anterior?

Ni idea, porque aún no lo han visto. Dejemos que el público lo vea, quizá se lo imaginan como ‘Operación triunfo’ y otros, pero véanlo, disfrútenlo y sí tiene parecido a muchas cosas porque todo está inventado, pero será a nuestro estilo porque queremos divertir cada sábado.

Las doce personas que participan tendrán un coach, ¿será un talento del canto?

Sí, tienen maestros de canto, baile, teatro, oratoria, estamos formando una academia de alto rendimiento.

¿Yahaira Plasencia participará en el programa, ahora que está Sergio George?

Sí, Yahaira también estará.

Regresas y Latina mueve el horario de ‘La voz’, ¿la competencia no te asusta?

No me asusta, casi siempre los canales mueven su programación y es bueno saber que nuestro show mueve a los demás. La competencia me ha enseñado muchas cosas, a veces gano, a veces pierdo, pero las ganas están ahí.

La Gran Estrella, este sábado a las 9 de la noche por América. (Difusión)

AVALÓ A JAZMÍN

Estuviste alejada de las redes sociales y las pantallas, y sorprendió que avalaras las palabras de Jazmín Pinedo al ponerle los puntos sobre las íes a Magaly . ¿A qué se debió esa reacción?

En el caso de Jazmín me encantó que hable claramente, siendo una persona tan joven, a veces creemos que la gente por ser joven debe quedarse callada y se le puede maltratar, por eso la avalé.

¿El post mostrando una billetera no fue indirecta para tu excomadre, que te llamó ‘tacaña’ por comprar carteras de 800 dólares?

No mando indirecta, a veces me burlo de las personas que mandan indirectas y no era una billetera, era mi cartera y la mostré porque me gusta poner ese sello especial. Por eso lo compartí, no necesito mis redes ni la televisión, cuando quiero decir algo soy bien directa y la gente sabe a lo que me opongo y lo que no me gusta.

Gisela Valcárcel regresa este sábado con "La Gran Estrella" por América Televisión. (Foto: GV Producciones)

Gisela, con tanto trabajo ¿has descartado tener una pareja, un novio o casarte otra vez?

No descarto tener pareja porque me encanta estar enamorada, así que esperaré.

¿Has conversado con Roberto Martínez por el tema que está atravesando...?

No, y no sé lo que le está pasando, pues en los últimos seis meses he estado enfocada en este proyecto que van a disfrutar este sábado a las 9 de la noche.