Gisela Valcárcel dijo que no verá el programa de Magaly Medina al saber que la ‘Urraca’ la llamó hipócrita y la ‘mayor alcahueta de la televisión’, después que la rubia señaló en ‘El gran show’ que estaba haciendo mucho daño y que la pagaría carísimo.

Gisela, tu posición durante la gala hizo que Magaly se pronuncie luego de votar y señaló que vives de sus ‘ampays’, te llamó hipócrita por tu doble discurso ahora que defendiste a Melissa Paredes y Giuliana Rengifo cuando antes fomentabas la infidelidad de Domínguez y la Chabelita...

Bueno, ya se dio. Sabía que me vería, sé que todo su equipo me ha visto, pues me llegan informaciones de allá. De eso se trata, que ella escuche lo que muchos pensamos y si eso le da rabia es algo que debe manejar y también espero todos sus dardos mañana (hoy) como hace más de 20 años. Yo no la veré, pues no lo hago nunca y eso lo saben, los que me conocen, pero sé que ella no solo es que quiera, sino que me tiene que ver. Así ha funcionado desde que salió al aire y sé lo que hace y hasta lo que va a decir antes de que salga.

Sorprendió tu speach (discurso) aclarándole cosas a Magaly...

No me gusta hablar de Magaly ni de nadie y debe de haber sorprendido a muchos, pero es claro que si tengo que hablar sobre los insultos y agresiones públicas sin medida, y muchas veces sin pruebas de lo que dice, pues no me quedo callada. En la gala fue propicio el tiempo al ver la agresión contra mujeres que hoy tengo en el show. Voy a ayudarlas a hablar, también tienen voz ahora que están en un programa. Mi posición no ha cambiado y tampoco mi oposición a la violencia que se ejerce con insultos y agresiones en una sociedad que busca la unión y la aceptación; no debe darse, no debemos quedarnos calladas (os), debemos hablar y buscar ayuda en medio de la depresión que muchos tienen al sentirse agredidos públicamente sin medida.

Pero Gisela, cuando pasó lo de Melissa Paredes, en ‘América hoy’, Janet (Barboza) la criticó duramente. ¿Por qué defenderla ahora y no antes?

Los cuestionamientos son bienvenidos, propicio y apoyo que todos podamos hablar, estar o no de acuerdo eso está bien. En cuanto a lo que Janet dijo en ‘América hoy’, se dio y todos saben mi posición desde diciembre del 2021. De otra parte, yo me hago cargo de lo que digo y hago, no soy dueña de las personas para responder por ellas.

Gisela, ahora que estás decidida a apoyar a las mujeres ‘atacadas’ de Magaly, ¿harás lo mismo con Peluchín, pues él te llama ‘Farisela’ y a Ethel, ‘Fariselita’, por hablar de Dios y tener acciones que no van de acuerdo con la palabra?

Hoy (ayer) solo sé que debo votar y luego estar con mi familia , eso es lo que ahora tengo claro, ayer ya fue, me dispongo a vivir un nuevo día.

¿Y cuándo fue ese momento que Magaly prácticamente lloró en tu hombro?, ¿te referías a ella u otra persona?

Bueno, eso es algo que ya no mencionaré, ahora mismo no lo creo necesario.

