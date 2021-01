Gisela Valcárcel volvió a pronunciarse en Twitter en contra del aborto, luego que en Argentina el Senado legalizó esta intervención. Esta vez la rubia animadora aseguró que en las próximas lecciones ‘no votará por ningún candidato que promueva el aborto’.

Todo comenzó cuando la llamada ‘reina de la televisión’ se pronunció en contra del jefe de Estado de Argentina, Alberto Fernández: “Sus intereses son primero, yo fui madre a los 17″, escribió en su cuenta de la conocida red social.

Valcárcel agregó: “Como cualquier adolescente me asusté ante lo que venía , la posibilidad del aborto estuvo en mi mente, gracias a Dios, en medio del pánico decidí tener a Ethel”, agregó.

Su comentario provocó una serie de comentarios y uno de los usuarios le increpó que opine sobre la posición del candidato Julio Guzmán sobre este tema, a lo que Gisela respondió: “Ya me he pronunciado y en varias ocasiones he opinado sobre el tema , agrego además que no votare por ningún candidato que promueva el aborto”. escribió.

GISELA EXPRESÓ SU RECHAZO A LA NORMA APROBADA EN ARGENTINA

Gisela Valcárcel dejó clara su postura cuando el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, utilizó su Twitter para destacar que en su campaña se comprometió a legalizar el aborto. “Qué consejo bueno puede dar este Señor, sus intereses son primero”, comenzó su tweet la recordada conductora de El Gran Show.

Ya me he pronunciado y en varias ocasiones he opinado sobre el tema , agrego además que no votare por ningún candidato que promueva el aborto. — Gisela Valcarcel (@GiselaPeru) December 30, 2020

