Gisela Valcárcel sobre nueva competencia de Laura Huarcayo: "Aclaro que no tendría por qué molestarme con nadie"

La conductora de tv Gisela Valcárcel desmintió, de manera tajante, que haya puesto ‘el grito en el cielo’ después de enterarse de que Laura Huarcayo tendría un espacio de gastronomía, similar al que conduce su hija Ethel Pozo.



“¿Molesta yo? ¿De qué? Quiero aclarar que no tendría por qué molestarme con nadie porque se hagan programas parecidos a los que producimos. Durante años he mantenido esta preciosa carrera basándome en mi trabajo, que es, además, hacer que la audiencia disfrute”, escribió la ‘Señito’ en su cuenta en Instagram.



Gisela Valcárcel también desmintió que se haya comunicado con el productor Ney Guerrero, para evitar que se ‘jale’ a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz a ATV.



“No he hablado con nadie, pues estoy muy ocupada y si estuviera de brazos cruzados tampoco llamaría a nadie (Ney Guerrero) para hablarle de lo que está haciendo, como se afirma o insinúa”, puntualizó Gisela Valcárcel.



En otro momento, deseó ‘éxito’ a Huarcayo, quien sería el nuevo ‘jale’ de canal 9.



“Le deseo a mis compañeros siempre ¡éxito! Aquí cada uno de nosotros trabajamos duro y hay mucho esfuerzo”, sostuvo.



Gisela Valcárcel hizo esta aclaración después que en redes sociales se filtró una foto donde se veía a Laura Huarcayo grabando el piloto de una nueva producción que se emitiría por ATV el próximo año. El programa se llamaría ‘Nadie sabe para quién cocina’, en alusión a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.