LA TORMENTA NO PASA. Gisela Valcárcel ha recibido en las últimas horas diversas críticas por sus comentarios a Allison Pastor, con quien en la novena gala de ‘Reinas del Show’ tuvo un tenso momento luego que la concursante se quejó de las supuestas ‘trabas’ que le pone la producción.

La popular ‘señito’ no se quedó callada y defendió a su equipo de trabajo a capa y espada, indicando que si no estuvo contenta desde el inicio por qué no renunció antes.

“Las piedras no las tiramos por todos lados. Ya me lo pusieron en mi cancha y de todas maneras tengo que levantar la pelota, Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿por qué has seguido participando? ¿por qué no te retiraste?”, sostuvo ‘la rubia’.

Totalmente incómoda, Allison Pastor decidió dejar la pista de baile y renunciar inmediatamente al programa. El jurado de ‘Reinas del Show’ se quedó impactado y reprochó que una artista haga eso previo a la final del reaty.

Sin embargo, este suceso parece haber sido olvidado por Gisela Valcárcel, quien en las últimas horas ha compartido diversos videos en su cuenta de Instagram donde comparte frases motivadoras y habla de la próxima gala en América TV.

“Hermoso inicio de semana”, “Leslie Moscoso vuelve y nos hará vibrar en la gran final”, “Un sabio dijo: El fracaso es parte de la vida; si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias”, dijo la ‘señito’.

Foto: Instagram de Gisela Valcárcel