¡No se quedó callado! Días atrás, Gisela Valcárcel estuvo en medio de la polémica tras arruinarle la Navidad a un grupo de niños durante una chocolatada. La ‘Señito’ no tuvo mejor idea que decirle a los pequeños que Papá Noel no existe.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (…) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado , no estamos en desacuerdo, está muy bien porque nos alegra”, expresó Valcárcel en aquella oportunidad.

Es así que Rodrigo González publicó un curioso video en su cuenta de Instagram, en donde se lee lo siguiente: “Papá Noel le da su vuelto y dice: ‘Gisela no existe’”, indicó Peluchín

En el video se puede ver como una persona disfrazada de Papá Noel mira a la cámara y le manda un mensaje a la madre de Ethel Pozo: “Gisela no existe” , lo que generó las risas de los presentes.

Gisela Valcárcel rompió su silencio luego que se viralizaran unas imágenes de la rubia en medio de un evento social por Navidad. Durante su presentación en una chocolatada en San Juan de Lurigancho, la conductora de televisión aseguró, frente a decenas de niños, que Papa Noel no existe.

“Sí, dije eso, pero también dije que era lindo, a mí me gusta Papa Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad ¿pues no? Qué buena. Y es que en realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús. Celebramos Navidad por eso y eso es lo que dije, ahora si los papa noeles se han enojado conmigo, ¿qué hago?”, indicó la conductora.

