Gisela Valcárcel salió al frente de las acusaciones en el programa de Magaly Medina en el que aseguró que tiene un pase de tránsito o pase laboral sin tener la necesidad de transitar por la ciudad, ya que en este momento no se encuentra produciendo ningún programa. La rubia decidió aclarar y de paso mandar su chiquita a los que han asegurado que ella le mintió a la autoridad.

“Quiero ASEGURAR QUE NO HE MENTIDO EN LA INFORMACIÓN QUE HE DADO AL PEDIR SE ME CONCEDA PERMISO PARA TRANSITAR. No miento y esto es algo que sorprende al mentiroso y no a los que estamos acostumbrados a actuar libremente porque sabemos que LA VERDAD es un PRINCIPIO y un VALOR”, dice la primera parte de su post en Instagram, acusando a algunos medios de comunicación de malinformar a la población.

Agregó que “la Policía cada vez que me ha parado ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad y por emergencia en su totalidad. Además me he trasladado a hospitalizar a un familiar que tengo a mi cargo, todo con el respectivo permiso con su historia clínica, mas no con el pase”.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por su apoyo y sus comentarios, pero indicó que el pase de tránsito al cual hace referencia el programa de Magaly Medina, “fue emitido para usarlo, solo en caso, deba trasladarme al canal y no ha sido así. Por lo tanto no lo he usado”.

“Lamento tener que aclarar este tema lo hago porque se que hay mucha gente que me sigue y no quiero que piensen que actúo burlándome de la autoridad y las indicaciones que se nos dan y que todos... ¡Todos los peruanos debemos cumplir! #Respeto #Obediencia #VerdadYLibertad”, finaliza el comunicado de Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel aclara sobre su pase de tránsito

DENUNCIARÁN A FARÁNDULEROS POR PASES DE TRÁNSITO

César Segura, Director general de integridad Institucional del Ministerio del Interior, manifestó que los pases sacados por Melissa Klug, Josimar, Evelyn Vela, Lucía de la Cruz y otros personajes de la farándula han quedado anulados de manera inmediata y se les ha bloqueado el DNI con lo que no se le permitirá sacar un nuevo pase de tránsito en lo que dure el estado de emergencia.

El especialista sostuvo que los infractores deberán asumir la responsabilidad de sus acciones. “Algunas personas sienten que pueden encontrar un atajo a la ley, el llamado a la responsabilidad ciudadana es un trabajo de todos, es el momento que la gente tiene que entender que la única forma de salir de esta crisis es cumpliendo las normas dadas por el gobierno”.

Agregó que los infractores serán denunciados penalmente y esto será presentado ante el Ministerio Público, por lo que deberán pasar por un proceso para responder por faltar a la norma.

