Gisela Valcárcel: "No hay nada de pataletas, mi trabajo habla por sí solo"

Gisela Valcárcel minimizó el incidente vivido el último sábado cuando su programa ‘El artista del año’ no fue emitido debido a fallas técnicas y, a pesar de eso, lideró el rating sabatino con 14.4 puntos de sintonía.

“No me enojé con lo sucedido, pero sí estaba muy apenada. Así es, a veces suceden cosas inevitables, hay que tener paciencia en la vida, no hemos perdido una pierna, no es la vida o la muerte, es un trabajo que no se dio, no considero que el programa sea tan importante, es uno que no salió de los miles en estos 31 años de trabajo”, comentó Gisela Valcárcel, quien tuvo reunión con su equipo de producción para planificar el programa del próximo sábado.

¿Qué sucedió exactamente?

Yo salí al aire y no escuché nada, y lo peor es que el jurado tampoco. Este problema será solucionado mañana (hoy). Nosotros teníamos planeado todo, ensayé el viernes, fui temprano el sábado y me hubiera encantado hacer el programa.



En redes sociales, algunas personas señalan que tuviste un ‘berrinche’, que estás por irte de América y hasta te corriste de la competencia...

En 31 años de carrera qué no han dicho, y a los que me siguen les cuento la verdad. Yo no le contesto a nadie, no hay nada de pataletas, mi trabajo habla por sí solo, contestar es una pérdida de tiempo.

Sin embargo, han liderado el rating...

Nos ha ido bien, la gente espera el programa. Ahora el canal está viendo todos los detalles, trabajamos hacia la excelencia.



¿Y cómo celebraste tu 31 aniversario?

En casa, con mi mamá. Hace tiempo que no me gustan las celebraciones, yo debo de celebrar al público que tanto tiempo me acompaña.

RATING DEL SÁBADO



- El artista del año: 14.4

- El reventonazo de la Chola: 11.4

- Los 4 finalistas baile: 11.2

- Mujeres sin filtro: 10.4