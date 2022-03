A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel se pronunció tras el polémico mensaje del presidente Pedro Castillo en Puno, en el que hacía referencia a las zonas ‘pitucas’ del país’. La conductora le pidió al mandatario que no divida más al país.

Hace unos días, Pedro Castillo hizo un llamado para que los ciudadanos de diversas regiones del país no se sientan menos en comparación a las personas que viven en “zonas pitucas” en alusión a distritos como San Isidro y Miraflores.

“Hay gente que se burla de un campesino, de un chacrero. Nosotros hemos nacido de acá, de este suelo, en esta tierra que nos vio nacer (...) No debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro, Miraflores, en zonas pitucas del país”, dijo en un evento en Puno.

Al respecto, Gisela Valcárcel usó su Twitter para expresar su opinión y contar, desde su experiencia, el malestar que sintió con el mensaje que dio el presidente.

“ Usted Pedro Castillo no es menos que nadie pero tampoco más .. usted ha llegado a donde está para UNIRNOS .. vivo en San Isidro ahora, pero como usted ,trabajo cada día y pago mis impuestos , puede verificar esto por supuesto , y con la autoridad que me da el SER PERUANA, le pido que no nos divida con discursos baratos, que usted y menos nosotros merecemos. ¿Sabe? El PERÚ es nuestro país, quizá usted tiene que caminarlo un poco más, así se dará cuenta que cualquier esfuerzo por UNIRNOS VALE LA PENA”, escribió la conductora.

Gisela Valcárcel envía mensaje a Pedro Castillo

PIDE MÁS UNIÓN

Asimismo, Gisela Valcárcel dejó en su Instagram una reflexión en la que le pedía a sus seguidores que fomenten la unión en tiempos donde el país afronta una crisis política.

“Somos PERUANOS y ese solo hecho debe Unirnos. Nunca he sentido que era inferior por haber nacido en un barrio pobre , así no me educaron .. sé que EN LA UNIÓN ESTÁ LA VERDADERA FUERZA ..El respeto es la primera señal que debe darse en quienes tienen el poder de Influir en los demás .Gracias a los que piensan como yo y seguro opinarán y a los que quizá ingresen con el afán de no darle importancia a esta publicación o minimizarla , entenderé que algo les provoca miedo , aún así .. lo seguiré diciendo , la FUERZA MÁS IMPORTANTE ES LA UNIÓN ❤️”, agregó.