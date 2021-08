Luego del reciente escándalo que protagonizó Gisela Valcárcel con Allison Pastor en su programa en vivo ‘Reinas del Show’, las anécdotas más bochornosas de la popular ‘señito’ salen a la luz. Esta vez, el enfrentamiento ocurrió con el grupo Los Prisioneros en el año 1998.

Gisela Valcárcel conducía su programa ‘Gisela Contigo’ vía la conocida Red Global. A su set acudían desde artistas nacionales hasta internacionales como Los Prisioneros. Ellos se sentaron en el set de la ‘rubia’ sin imaginar el incómodo suceso que pasarían.

La conductora de televisión los invitó al escenario para que entonen una de sus canciones, pero la agrupación se negó porque señalaron que la invitación era solo para una entrevista, no para cantar.

“No, mi amor, a nosotros nos dijeron que no íbamos a tocar cuando vendríamos al programa, en serio, perdónanos”, respondió el cantautor chileno Jorge González a la ‘Gise’.

Evidentemente molesta, la ‘señito’ les siguió insistiendo para que canten, pero los miembros de la banda se mantuvieron firmes en su postura.

“En este programa no existe una agrupación ni peruana ni extranjera que alguna vez se haya negado a lanzar voz en vivo. Aquí cantaron todos, si la idea de Los Prisioneros es no cantar, yo la respeto. Les agradezco que hayan pasado por mi estudio, pero indudablemente no les voy a pedir que canten. Para mí Los Prisioneros es cosa del pasado”, sentenció Gisela yendo a una pausa comercial y ‘choteando’ la presencia de los cantantes.

