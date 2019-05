Gisela Valcárcel perdonó a sus exparejas porque 'solo le fallaron'

Gisela Valcárcel dijo que ya había perdonado a sus exparejas, Roberto Martínez y Javier Carmona, porque entendió que nunca quisieron hacerle daño, sino ‘solo me fallaron’.

“ Roberto, a quien quiero muchísimo, en su momento se enamoró de la persona con que se iba a casar, cuando yo me había separado hace 4 meses dijo que yo estaba enterrada, te duele horrible, perdonar eso no es humano. Luego, me volví a casar, se enamora de otra y me entero públicamente, fue muy doloroso. La única vía que he tenido para entenderlos, desearles lo mejor y poder hablar de esto sin que a mi me duela, fue ponerme en los zapatos de ellos. Yo creo que a mí no me quisieron hacer daño, simplemente fallaron... finalmente, lo que siguió después del perdón fue una gran y hermosa vida, se abrieron muchísimas puertas que estaban para mí”, afirmó Gisela en RPP.

De otro lado, comentó que agradece la sintonía del público, ya que ‘El artista del año’ volvió a liderar el rating sabatino con 16.4, mientras que ‘El valor de la verdad’ hizo 11.6.

“Les agradecemos la audiencia, casi siempre decimos que no nos alegremos porque no le hemos ganado a nadie... creo que hay otros medios a los que también me gustaría ingresar, pero en realidad la televisión es mi mundo”, señaló.

RATING DEL SÁBADO



- El artista del año 16.4

- El reventonazo 13.3

- Amores que matan 11.7

- El valor de la verdad 11.6

- El wasap de JB 10.1